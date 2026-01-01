В кинотеатрах Перми «Аватар» обошёл «Чебурашку» по кассовым сборам Третье место занял американский триллер «Горничная» Поделиться Твитнуть

Фильм «Аватар: Огонь и пепел» (12+) режиссёра Джеймса Кэмерона занял первое место в прокате Перми по итогам первых двух недель после новогодних праздников. Несмотря на то что блокбастер не был официально показан в России, «пиратский» релиз с 12 по 25 января принёс кинотеатрам в краевом центре доход в 13,7 млн руб. Об этом ТК «Рифей» сообщили в пресс-службе Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

На втором месте оказался фильм «Чебурашка 2» (6+), который собрал ещё 11,9 млн руб. Третье место занял американский триллер «Горничная»(18+), заработавший 4,4 млн руб.

Напомним, во время новогодних каникул в пермских кинотеатрах действовал запрет на показ иностранных блокбастеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.