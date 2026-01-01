По инициативе прокуратуры Пермского края за год были уволены 15 чиновников Большинство потеряли должность из-за конфликтов интересов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По инициативам прокуратуры Пермского края в 2025 году были уволены 15 чиновников, большинство — в связи с утратой доверия. Об этом в интервью «ФедералПресс» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции надзорного органа Александр Семёновых.

«Всего по нашим инициативам в 2025 году уволено 15 чиновников (в 2024-м — семь). Среди них 12 человек потеряли должность из-за конфликтов интересов, два — за сокрытие доходов и имущества, один — за участие в бизнесе», — сообщил Александр Семёновых.

Свои должности потеряли пять муниципальных работников, восемь руководителей местных организаций и два мэра. Среди примеров он назвал уход начальника управления общественных отношений аппарата Пермской городской думы Михаила Стародуба из-за участия в коммерческой деятельности, отстранение главы администрации Краснокамского городского округа Игоря Быкариза за выдачу строительных разрешений родственнику и отсутствие мер по урегулированию конфликта интересов среди сотрудников, увольнение двоих муниципальных служащих в Куединском районе за несвоевременное представление деклараций о доходах.

В целом наблюдается рост числа привлечённых к ответственности нарушителей, формируются устойчивые правовые практики возврата незаконно полученных денег в бюджет. Так, суды в 2025 году удовлетворили три иска прокуратуры о признании недействительными сделок, заключённых в условиях конфликта интересов. В краевой и муниципальный бюджеты удалось вернуть более 50 млн руб.

Александр Семёновых также отметил, что прежде чем обратиться в суд, прокуратура вносит представления чиновникам. Дело передается в суд, в том случае, если нарушения не устранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.