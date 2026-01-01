В «Новогор-Прикамье» сообщили о снижении числа аварий на водопроводах на 24% Количество длительных отключений воды сократилось вдвое Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что в 2025 году количество аварий на водопроводных сетях в Перми сократилось на 24% по сравнению с 2024-м — с 285 до 216 случаев. На канализационных сетях число инцидентов осталось прежним — 126.

Также, по данным компании, вдвое уменьшилось количество происшествий, из-за которых водоснабжение отключалось на длительное время. Основной причиной поломок (в 85% случаев) стали старые и изношенные трубы. Остальные аварии, как правило, происходят из-за особенностей климата региона: зимой грунт промерзает, двигается и повреждает коммуникации, а весной оттаивает, что приводит к повторным разрывам ветхих труб.

В 2025 году компания «Новогор-Прикамье» обновила почти 21 км труб. «Системная замена трубопроводов и оперативная работа аварийных бригад обеспечивают более стабильное водоснабжение», — заявили в организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.