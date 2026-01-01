Жители Прикамья направили 3,5 тысячи обращений через Платформу обратной связи Более 800 обращений касались состояния здравоохранения Поделиться Твитнуть

С начала 2026 года на Платформу обратной связи (ПОС) портала Госуслуг поступило 3,5 тыс. обращений от жителей Пермского края. Чаще всего обращались по вопросам записи к врачу (841 случай), состояния здравоохранения (836 случаев), автомобильных дорог (428 случаев) и благоустройства дворов (192 случая). На данный момент обработано 3,3 тыс. обращений. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

Платформа обратной связи позволяет гражданам обращаться в органы власти, участвовать в публичных слушаниях и голосованиях. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».

Чтобы оставить обращение на ПОС, можно использовать личный кабинет на портале Госуслуг, виджеты на официальном сайте или в соцсетях, а также приложение «Госуслуги. Решаем вместе». После подачи обращение автоматически попадает в соответствующие органы или организации. Ответ на него поступает в течение 5-30 дней, в зависимости от темы. Оценка ответа доступна на платформе.

На ПОС доступно более 700 тематических категорий. Через неё можно сообщать о гололёде и снеге на тротуарах, дорогах и во дворах, об образовании наледи на крышах и необходимости их очистки, а также о других проблемах.

Все органы государственной власти и местного самоуправления региона подключены к платформе. На ней зарегистрировано более 1,5 тыс. личных кабинетов организаций, среди которых медицинские, образовательные, культурные и другие учреждения.

Платформа обратной связи была запущена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2020 году и постепенно внедряется в регионах страны. К 2025 году было получено 54 тыс. обращений, из которых более 53 тыс. рассмотрены и решены специалистами.

