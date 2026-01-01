В Прикамье прощаются с погибшим на СВО выпускником института культуры У Евгения Краснова было трое детей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Частниского округа

В ходе специальной военной операции 1 апреля 2025 года погиб Евгений Краснов. Об этом сообщили в администрации Частинского округа Пермского края и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Евгений Юрьевич родился 9 декабря 1979 года в Павлодаре, Казахстан. Когда ему было несколько лет, семья переехала в Частинский район. До 11 класса он учился в Шабуровской школе, а затем поступил в институт культуры. Также он окончил художественную школу, где развивал свои навыки рисования. Вскоре Евгений нашёл себя в сфере строительства и ремонта. В свободное время увлекался шахматами.

12 февраля 2025 года Евгений подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. 1 апреля рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика из 2 стрелковой роты 1 стрелкового батальона, погиб в зоне СВО. У него остались родители и трое детей.

Как пишет газета «Пятница», прощание с Евгением Юрьевичем прошло 26 января 2026 года в Шабуровском доме культуры. Отпевание и похороны состоялись на кладбище д. Пальники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.