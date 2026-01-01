В Пермском крае 27 января к морозной погоде прибавиться сильный ветер В МЧС призвали к осторожности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 27 января 2026 года в Пермском крае ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более, при этом ветер усилится до 17 м/с.

Из-за таких погодных условий, говорят специалисты, в регионе возрастёт риск травм, связанных с переохлаждением и обморожением. Также возможны пожары и аварии на системах жизнеобеспечения, включая энергоснабжение, и нарушения в работе транспорта.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендовали быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, чтобы избежать несчастных случаев; стараться не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в морозы, и не отпускать детей на прогулки; при обогреве помещений соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросети большим количеством электроприборов и не использовать неисправные или самодельные обогреватели; соблюдать требования пожарной безопасности при использовании печей, не допускать их перекала и не размещать рядом горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

Водителей призвали по возможности отказаться от дальних поездок.

