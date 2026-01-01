Житель Прикамья повредил трубопровод во время незаконного сбора чёрного металла Ущерб превысил 89 млн рублей Поделиться Твитнуть

Житель Прикамья повредил в Соликамске трубопровод во время незаконного сбора чёрного металла с помощью спецтехники, нанеся ущерб почвам. Росприроднадзор обратился в суд для взыскания компенсации вреда.

«В Росприроднадзор поступило сообщение о повреждении рассолопровода. Сотрудники Западно-Уральского управления выехали на место и провели обследование. Установлено, что в результате незаконного сбора чёрного металла физическим лицом с использованием спецтехники был повреждён трубопровод. В результате произошёл разлив рассолов на поверхность почвы», — рассказали в ведомстве.

Рассолы представляют собой применяемые в промышленности высокоминерализованные соляные растворы. При разливе они нарушили структуру почвы, сделав землю непригодной для дальнейшего использования. Площадь загрязнения составила 6,4 тыс. кв. м. Сумма ущерба превысила 89 млн руб.

Надзорный орган потребовал с нарушителя возместить причинённый вред в добровольном порядке, однако требования не были исполнены. Суд встал на сторону истца и обязал физлицо выплатить сумму в полном объёме.

