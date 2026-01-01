В Пермском крае за сутки потушили 18 пожаров Есть погибшие и раненые Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 25 января 2026 года, в Пермском крае потушили 18 пожаров. В Перми произошло четыре возгорания, в Лысьвенском городском округе — два, по одному пожару зарегистрировано в Соликамском, Чердынском, Ординском, Кишертском, Юсьвенском, Большесосновском, Краснокамском, Ильинском, Куединском, Октябрьском и Чусовском муниципальных округах. В результате этих происшествий есть пострадавшие и погибшие, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве обратились к жителям Пермского края с просьбой быть внимательными. Если вы заметили признаки пожара, незамедлительно сообщите об этом по телефонам «01», «101» или «112».

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., а для организаций — до 400 тыс. руб.

