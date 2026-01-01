Директор коммерческой организации Перми осуждён за уклонение от налогов на 61 млн рублей Он предоставлял в налоговую ложные сведения 2,5 года Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Ленинский районный суд города Перми вынес приговор по делу о налоговом мошенничестве. Руководитель коммерческой организации признан виновным в сокрытии денежных средств на сумму более 61 млн руб., что предусмотрено п. «б» ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Согласно материалам дела, генеральный директор ООО представил в налоговые органы ложные сведения о расходах, налоговых вычетах, НДС и налоге на прибыль за период с 25 сентября 2018 года по 29 марта 2021 года. В результате этого бюджет недополучил свыше 61 млн руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему штраф в соответствии с позицией государственного обвинения. Прокурорский иск на сумму 61 млн руб. был удовлетворен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.