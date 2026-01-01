Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье выросла на 4,9% Эпидпорог пока не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 19 по 25 января 2026 года в Пермском крае зарегистрировали 14773 случая гриппа и ОРВИ. За неделю число заболевших возросло на 4,9%, однако эпидемический порог пока не превышен, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По результатам лабораторного мониторинга среди людей с респираторными симптомами выявлены вирусы гриппа, а также другие патогены, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ врачи советуют регулярно мыть руки с мылом; избегать переохлаждения; часто проветривать помещения; ограничить контакты с людьми, у которых есть признаки простуды; соблюдать правила «респираторного этикета»; использовать спиртосодержащие средства для дезинфекции рук, если мыло и вода недоступны; не касаться глаз, носа или рта, так как микробы могут проникать через слизистые оболочки дыхательных путей и глаз; регулярно делать влажную уборку в доме и чаще проветривать комнаты; вести здоровый образ жизни, включающий полноценный сон, пребывание на свежем воздухе, физическую активность, сбалансированное питание, богатое витаминами.









