Производитель медоборудования из Петербурга судится с пермским предприятием Сумма исковых требований составляет 4,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Научно-производственное объединение Петербургский завод машиностроительного оборудования» (ООО «НПО ПЗМО») судится с ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). С пермского предприятия взыскивают неустойку 4,6 млн руб.

Истец обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году. Дело по подсудности было передано в Арбитражный суд Пермского края и принято к производству. Судебное заседание назначено на 18 марта. Информация опубликована в картотеке судебных дел. Первым на неё обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Подробности иска в документах не указаны.

По данным Checko, ООО «НПО ПЗМО» было зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности является производство медицинских инструментов и оборудования. Компания обладает исключительными правами на товарный знак "Стеровир", класс МКТУ - аппараты дезинфекционные для медицинских целей. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 111,6 млн руб., чистая прибыль — 26,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.