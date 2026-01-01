Мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты МВД призывает граждан проявлять бдительность Поделиться Твитнуть

Мошенники начали создавать фальшивые рабочие чаты, имитирующие реальные переписки, чтобы выманить у сотрудников коды подтверждения. Об этом предупредило Управление по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники заранее изучают открытые источники и соцсети, собирая информацию о жертве: имена коллег, должности, структуру подразделения. На основе этих данных они создают поддельный чат, в который добавляют одного настоящего пользователя и несколько ботов, маскирующихся под его сослуживцев.

Боты используют реальные фотографии и имена, а также имитируют привычный стиль общения. Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате появляется «срочная задача» — например, передать SMS-код для «оцифровки архива» или «подтверждения доступа». Остальные «коллеги» в чате поддерживают инициативу, создавая иллюзию легитимности запроса и побуждая жертву выполнить требование.

МВД призывает граждан проявлять бдительность и никогда не передавать одноразовые коды, даже если запрос поступает якобы от руководства или знакомых коллег.

