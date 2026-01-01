В Прикамье осудили двух наркозакладчиков Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

Краснокамский городской суд вынес приговор двум жителям Пермского муниципального округа — 1991 и 1994 годов рождения, признав их виновными в пяти эпизодах покушения на незаконный сбыт героина (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Преступная деятельность была пресечена в ходе операции «Мак» в августе 2025 года. При въезде в Краснокамск сотрудники ГИБДД остановили арендованный автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находились подозреваемые. У одного из них в поясной сумке обнаружили 13 свёртков наркотико общим весом более 4 граммов, подготовленных для закладки. Ещё 4 свёртка злоумышленники успели спрятать в лесополосе недалеко от Перми — все тайники были вскоре найдены и изъяты правоохранителями. Всего из незаконного оборота изъято свыше 6 граммов наркотика.

Как установило следствие, старший из осуждённых на протяжении пяти лет употреблял наркотики и, не имея средств на их покупку, решил зарабатывать распространением. Через интернет он устроился «закладчиком» и по указанию куратора развозил свёртки по тайникам в Перми и Краснокамске. Для перевозок он привлёк знакомого в качестве водителя, предложив ему подработку.

Суд назначил подсудимым наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, каждый обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

