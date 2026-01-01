На юге Прикамья простились с участником СВО Ралифом Тякиным Обстоятельства его смерти не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В с. Константиновка Бардымского округа состоялся траурный митинг, посвящённый памяти Ралифа Тякина. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Ралиф Тякин родился в 1978 году и погиб в зоне боевых действий СВО. Обстоятельства и дата его смерти не уточняются.

«Односельчане, родные и земляки пришли, чтобы почтить его память, выразить скорбь и благодарность за мужество и самоотверженность», — говорится на странице муниципалитета ВКонтакте.

В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.

