В Перми пройдут продолжительные снегопады на этой неделе

В Перми и Пермском крае на неделе 26 января — 1 февраля под влиянием циклона ожидается продолжительный снегопад. По прогнозам синоптиков, сильные осадки пройдут в середине недели. Об этом сообщает «Рифей».

По информации Пермского гидрометеоцентра, 26 января установится облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, температура воздуха будет на уровне -20...-15°C, в Перми пройдёт слабый снег, днём до -16°С. Во вторник антициклон обеспечит отсутствие существенных осадков. Днём пройдут небольшие снегопады, температура -18...-13°С, в Перми — без существенных осадков, -15°С.

«По предварительному прогнозу, в конце января ожидается продолжительный снегопад, 28-30 января суммарно в северных районах может выпасть 20-35 мм осадков, в центральных — 10-15 мм, что составляет 50-85% от месячной нормы», — рассказали эксперты.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, третью неделю подряд температура воздуха в регионе будет существенно ниже нормы. В начале недели на юге — холоднее, чем на севере, в конце недели северные районы охватит похолодание до 30…-35°С. Количество осадков на юге будет значительно больше нормы, на севере — меньше. Эксперты также прогнозируют с выходом циклона выпадение осадков в четверг и пятницу общим количеством до 20 мм.

