В центре занятости населения Пермского края сменился и.о. руководителя

Исполняющей обязанности руководителя ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» назначена Алла Тимофеева. Об этом сообщается в «СПАРК-Интерфакс» 23 января. Она сменила Марину Шехмаметьеву, возглавлявшую ЦЗН с декабря 2024 года.

До этого пост занимала Ольга Баклушина, руководившая учреждением с 2022 года. Ранее Тимофеева работала в Центре начальником отдела рекрутинга и организации целевого набора.

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» создано в 2000 году; его единственным учредителем выступает министерство труда и социального развития региона. Основные функции учреждения — трудоустройство, обучение и переквалификация граждан, выплата компенсаций, создание рабочих мест и поддержка предпринимательства. С 2023 года ЦЗН также является Кадровым центром «Работа России».

