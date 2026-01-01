Пермячка отсудила 2 млн рублей с недобросовестного подрядчика Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Кировский районный суд Перми вынес решение в пользу местной жительницы, пострадавшей из-за недобросовестного подрядчика, сообщили в пресс-службе суда. Истец обратилась в суд, чтобы добиться справедливости после того, как строительные работы не только не были выполнены качественно, но и нанесли серьезный ущерб ее имуществу.

В материалах дела сказано, что в июне 2025 года пермячка заключила договор с частным мастером на строительство 10 тумб под её садовым домом в СНТ «Черемушки». Стоимость работ составила 100 тыс. руб., еще 25 тыс. она передала на покупку материалов. По условиям договора, строительство должно было занять 4 дня, но мастер завершил работу всего за 4 часа. Такая спешка привела к тому, что вместо 10 качественных тумб было возведено лишь 7, причём с серьезными техническими нарушениями. Вскоре после этого дом начал деформироваться: повело стены, дверные проемы и перекосило пол.

Экспертиза подтвердила, что работы были выполнены некачественно и привели садовый дом в аварийное состояние. Попытки вернуть деньги через подрядчика не увенчались успехом, поэтому женщина обратилась в суд.

На заседаниях было установлено, что мастер, не зарегистрированный как индивидуальный предприниматель и не являющийся представителем строительной организации, систематически занимается строительством за плату, размещая объявления в СНТ «Черемушки». Это означает, что он фактически осуществляет предпринимательскую деятельность. Оказав некачественные услуги, мастер нарушил права истицы как потребителя и требования Закона «О защите прав потребителей».

Суд обязал подрядчика выплатить истице сумму по договору, компенсацию за причиненный ущерб, расходы на экспертизу и штраф в размере 50% от общей суммы за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма взыскания составила 2 008 320 руб.

Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.

