Число оформленных участков под многоквартирными домами в Перми выросло в три раза Кадастровые работы охватили территории под двух- и трёхэтажными домами, а также объектами расселения

Олег Антонов

По данным городского департамента земельных отношений, в 2025 году в Перми были поставлены на кадастровый учёт участки под 162 многоквартирными домами. Это в три раза превышает показатель 2024 года, когда на учёт было поставлено 60 домов.

Оформление участков позволило официально зафиксировать границы придомовых территорий и передать землю бесплатно в общую долевую собственность жильцов. Теперь эти участки могут использоваться для нужд домов.

В первую очередь на учёт были поставлены участки под двух- и трёхэтажными домами, а также под объектами, предназначенными для переселения. До этого земельные участки под этими объектами не имели оформленных границ. Теперь каждый из этих домов имеет закреплённый участок с кадастровым номером и установленными границами.

В департаменте земельных отношений подчеркнули, что работа по оформлению участков будет продолжена. В 2026 году планируется поставить на кадастровый учёт ещё около 30 участков.

