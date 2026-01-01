Двое неравнодушных прохожих спасли в Прикамье женщину на пожаре Жертв удалось избежать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье двое неравнодушных прохожих спасли на пожаре женщину. Как сообщает пресс-служба краевого управления МЧС, ей помогли выбраться из горящего дома через окно. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар произошёл в одном из жилых домов по ул. Советской в с. Ашап 24 января. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:53. К месту вызова были направлены силы и средства ведомства в количестве 17 человек личного состава и шести единиц техники.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение жилого дома. До прибытия пожарных подразделений прохожие через оконный проём спасли женщину», — рассказали в краевом МЧС.

Огонь был локализован в 00:03. Полностью ликвидировать его удалось только в 00:23. Площадь пожара составила 92 кв. м. Причина не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.