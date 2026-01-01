Минтранс Прикамья подал иск против перевозчика на 16,5 млн рублей Основания иска не уточняются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края намерено взыскать с АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК») крупную задолженность в размере 16,52 млн руб. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Пермского края. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье». Основания иска не уточняются. Следующее заседание пройдёт 25 февраля.

Компания «Интранс ПК» занимается регулярными перевозками пассажиров в Перми и окрестностях. Ей принадлежат городские маршруты №51 и 74, а также восемь межмуниципальных маршрутов, проходящих через столицу региона.

Финансовое положение перевозчика в 2024 году характеризовалось убытками — 161,6 млн руб. (рост на 9% по сравнению с предыдущим годом). Выручка предприятия сократилась несущественно — с 569,7 до 563,6 млн руб.

Государственное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (ОПП ПК), выступающее истцом, занимается контролем регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, проверкой транспортных средств и соблюдением правил оплаты проезда. Учреждение зарегистрировано в 2020 году, подчиняется Министерству транспорта Пермского края.

