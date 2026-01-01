На абьюз со стороны руководства пожаловались 38% работающих пермяков Основными проявлениями абьюза названы психологическое давление и самодурство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более трети, 38%, экономически активных жителей Перми признались, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. С таким же явлением со стороны коллег столкнулись 29% участников опроса, проведённого SuperJob.

Женщины чаще мужчин рассказывают о случаях психологического давления со стороны руководства (41% против 35%) и со стороны коллег (32% против 26%).

Люди 35-45 лет оказались наиболее уязвимы. 46% респондентов этой возрастной группы сталкивались с злоупотреблением властью со стороны начальства, а 37% — с абьюзом со стороны сотрудников. Это связано с тем, что у молодых людей меньше опыта в трудовых коллективах, а старшее поколение пользуется большим уважением. Респонденты среднего возраста наиболее активны на рынке труда и чаще сталкиваются с различными ситуациями, включая негативные.

Работники с высшим образованием чаще сообщали о нездоровом отношении со стороны начальства (47%). Со стороны коллег чаще страдали сотрудники со средним профессиональным образованием (34%).

Основными проявлениями абьюза со стороны руководства участники опроса назвали психологическое давление и самодурство (по 31%). Также 27% указали на прямые нарушения трудового законодательства: принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствия уходу на больничный или задержки зарплаты. 26% пострадали от публичных унижений, 17% — от игнорирования и высокомерия, 16% — от систематических необоснованных придирок.

Самым серьезным проявлением негативного поведения со стороны коллег респонденты назвали необоснованные придирки (31%). 28% описали общую токсичность атмосферы в коллективах, а 24% отметили психологическое давление. Горожане также указали на действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника: унизительную публичную критику (20%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 16%).

Нужно ли увольняться при первых признаках абьюза? 63% опрошенных считают, что это необходимо при токсичном поведении руководства. В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 47%.

Женщины чаще мужчин выступают за решительные действия. Если речь идет о травмирующем отношении руководства, то 66% женщин и 59% мужчин призывают увольняться после первых же «звоночков». Если речь о нездоровом отношении коллег, то 50% женщин и 44% мужчин считают это необходимым.

