Треть соискателей в Пермском крае хотят сменить сферу деятельности Ещё 36% допускают такую возможность

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru, выяснили, что 92% соискателей в Пермском крае планируют сменить работу в 2026 году. Оставшиеся 8% пока не определились с планами на будущее. Для многих соискателей смена работы означает не только поиск нового места, но и переход в совершенно другую профессиональную сферу. Так, 31% респондентов намерены кардинально изменить свою деятельность, а ещё 36% допускают такую возможность. При этом 19% участников опроса не собираются менять направление, 3% уверены в стабильности своей текущей профессии, а 11% пока не определились со своими намерениями.

Наибольшую готовность к профессиональным изменениям демонстрируют специалисты из сферы закупок, административного персонала и рабочих профессий — по 45% в каждой из этих категорий. Высокий уровень готовности также характерен для сотрудников автомобильного бизнеса (44%), сферы продаж и клиентского обслуживания (43%), а также для представителей туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (42%).

В то же время есть профессии, где специалисты предпочитают развиваться внутри своей сферы. Например, 20% работников в области маркетинга, рекламы и PR намерены остаться в своей профессии. Среди IT-специалистов таких 18%, среди сотрудников сферы управления персоналом и обучения — 16%.

Соискатели, планирующие изменения, достаточно ясно представляют, в каких направлениях они хотели бы развиваться. Среди наиболее популярных направлений — производство и сервисное обслуживание (10%), рабочие профессии, собственный бизнес и самозанятость (по 8%), продажи и клиентский сервис, финансы и бухгалтерия (по 7%). Также интерес сохраняется к административным позициям и IT (по 6%), управленческим ролям (5%), транспорту и логистике (4%).

«Работодатели сейчас нанимают сотрудников более осторожно и избирательно, ориентируясь на навыки и готовность к обучению. Поэтому для успешного перехода в другую сферу соискателям особенно важны актуальные навыки и подтверждённая квалификация. В 2026 году преимущество будут иметь те, кто уже сейчас вкладывается в своё профессиональное развитие», — отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

