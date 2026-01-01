Роспотребнадзор отчитался о радиационной остановке в Пермском крае в 2025 году Уровень гамма-излучения на открытой территории измерялся ежемесячно Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю отчиталось о радиационной обстановке в регионе в 2025 году. По итогам мониторинга и контрольно-надзорных мероприятий за указанный период радиационная ситуация в Прикамье оценивается как «стабильно удовлетворительная».

Уровень гамма-излучения на открытой территории измерялся ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга. Измерения проводились в семи точках, расположенных в городах Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Радиационный фон в регионе остается в пределах нормы. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности за 2025 год не превысила допустимый уровень для жилых и общественных зон (0,3 мкЗв/час), составив от 0,1 до 0,17 мкЗв/час.

Природные и техногенные источники повышенного радиационного излучения не выявлены.

