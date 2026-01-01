В Перми за расклейку незаконных объявлений в 2025 году задержаны 30 человек Наибольшее количество нарушителей выявлено в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2025 году в Перми сотрудники Административно-технической инспекции и Росгвардии задержали 30 человек, расклеивавших рекламные объявления в запрещённых местах. Нарушители использовали опоры освещения, малые архитектурные формы, фасады многоквартирных домов и гаражей для размещения своей рекламы.

Наибольшее количество нарушителей было задержано в Индустриальном районе — 10 человек. В Кировском районе поймали 9 правонарушителей, в Ленинском — четверых, в Мотовилихинском — троих. По 2 человека были задержаны в Дзержинском и Орджоникидзевском районах.

В Контрольном департаменте администрации Перми напоминают, что за незаконную расклейку объявлений предусмотрены штрафы: до 5 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. для юридических лиц. Также жители Перми могут получить вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за информацию о фактах незаконного нанесения граффити на здания.

