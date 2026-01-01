Эпицентром январского похолодания в Прикамье стал Чёрмоз Там отклонение от нормы достигло 22 градусов Поделиться Твитнуть

В ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги периода сильного похолодания в Пермском крае с 22 по 24 января.

Морозы до -30°С и ниже наблюдались на всех метеостанциях региона, кроме Усть-Чёрной. В большинстве случаев температура опускалась до -30°С в течение двух дней, а на севере и востоке региона — в течение трёх дней. На юге края самая холодная ночь была 24 января, тогда как на остальной территории — 23 января, а в Бисере — 22 января.

Опасный мороз в -42°С зафиксирован только в Вае, где также отмечены три ночи с температурой ниже -35°С. Эпицентром похолодания в регионе можно назвать Чёрмоз. Здесь зафиксирован второй по величине минимум после Ваи и наибольшее отклонение от нормы: 23 января среднесуточная температура составила -36°С, что на 22° ниже среднего значения. Для сравнения, в Перми отклонение составило -15,8°.

Похолодание оказалось более значительным, чем 24-25 декабря 2025 года, на юге и западе региона, в то время как на остальной территории, включая Пермь, и особенно на севере оно было слабее, чем в декабре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.