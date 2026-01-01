В Перми появится музей шайб Его создают ХК «Молот» и коллекционер Дмитрий Лобанов Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб «Молот» и коллекционер Дмитрий Лобанов объявили о создании Музея шайб. Ожидается, что музей станет крупнейшим в России, так как к пополнению коллекции приглашены все болельщики.

На данный момент уже собрано более двух тысяч экспонатов, сообщает телеканал «Вести — Пермь». Осенью в Индустриальном районе Перми открылась тренировочная арена «Молот», где на глазах у начинающих хоккеистов и их родителей помещение наполняется экспонатами будущего музея. Большинство предметов — из личной коллекции Дмитрия Лобанова, однако принимаются и шайбы от дарителей, которые будут занесены в специальный каталог. Каждому дарителю гарантирован билет на домашний матч «Молота».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.