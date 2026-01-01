Ветеранов СВО в Перми пригласили в группы по следж-хоккею и баскетболу на колясках Занятия будут проводиться на ледовой арене «Красная машина» и на стадионе «Юность» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Министерство спорта совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Пермского края и Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта приглашает всех желающих старше 18 лет, а также ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, присоединиться к группам по следж-хоккею и баскетболу на колясках.

Следж-хоккейные тренировки будут проходить на ледовой арене «Красная машина» по адресу: ул. Уинская, 70. Баскетбольные матчи на колясках состоятся на стадионе «Юность», расположенном по адресу: ул. Революции, 27.

Следж-хоккей (хоккей на санях) — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Вместо коньков игроки используют сани с двумя полозьями, которые позволяют шайбе проскальзывать под ними. Игроки используют две специальные клюшки, которые служат не только для удара по шайбе, но и для передвижения по площадке. Следж-хоккей появился в начале 1960-х годов в Стокгольме.

Баскетбол на колясках — разновидность баскетбола, в которой игроки перемещаются при помощи колясок. Правила игры такие же, как в обычном баскетболе: забросить как можно больше мячей в корзину, которая расположена на той же высоте. Отличается техника ведения мяча: одной рукой спортсмен крутит колесо коляски, другой владеет мячом. Баскетбол на колясках появился в США после Второй мировой войны. В 1960 году он вошёл в программу Паралимпийских игр.

