Совладельцы пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» потеряли свои акции

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Физические и юридические лица, владевшие акциями ПАО «Мотовилихинские заводы», лишились своих ценных бумаг. По информации от источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», знакомых с ситуацией, акционеры получили уведомления об этом в январе текущего года от номинальных держателей. Это событие связано с ликвидацией ПАО «Мотовилихинские заводы», которая произошла 26 декабря прошлого года после завершения процедуры банкротства.

ПАО «Мотовилихинские заводы», являющееся оборонным предприятием, вошло в процедуру банкротства в 2017 году. На тот момент независимым акционерам принадлежало около 35% акций компании. В период банкротства основная производственная деятельность предприятия была перенесена в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и АО «Специальное конструкторское бюро», которое впоследствии было переименовано в АО «Мотовилихинские заводы».

В результате ликвидации имущественный комплекс «Мотовилихи» перешёл в собственность структур, связанных с «Ростехом». Суды неоднократно безуспешно пытались обжаловать результаты торгов. На момент завершения процедуры банкротства ПАО погасило лишь 5,15% своих долгов. Кредиторская задолженность общества перед кредиторами третьей очереди превышала 17,74 млрд руб. В настоящее время имущественный комплекс предприятия находится в управлении холдинга «Технодинамика».

