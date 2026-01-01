На распродаже зимой пермяки чаще всего покупали украшения и парфюм Спросом пользовались также электроника и товары для хобби Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены предварительные итоги зимней распродажи в торговом комплексе «СемьЯ» в Перми. Согласно данным пресс-службы ТРК, самыми популярными товарами среди горожан оказались косметика, парфюмерия, а также товары из магазинов аксессуаров, электроники, товары для хобби и ювелирные изделия. Особенно высокие продажи продемонстрировали классические наряды среднеценового сегмента.

Несмотря на общую положительную динамику, некоторые категории товаров испытали трудности. Так, магазины одежды и обуви столкнулись с проблемами представления широкой линейки товаров и несоответствия своей ценовой политики покупательским возможностям населения.

Тем не менее, высокий уровень посещения сохранился в развлекательных зонах, включая кинотеатры, рестораны и заведения общественного питания.

