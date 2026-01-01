В Перми десятки домов остались без воды из-за коммунальной аварии Последствия поломки устраняют специалисты «Новогора» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Днём 25 января несколько домов в Дзержинском районе Перми оказались без водоснабжения из-за поломки на водопроводной сети. Причиной инцидента стала крупная утечка воды на улице Данщина,7. Об этом собщили в ЕДДС Перми.

Отключение затронуло ряд жилых зданий, расположенных по следующим адресам:

— ул. Дзержинского: дома №2/5, 10, 12, 12а, 25, 17, 1/27;

— ул. Данщина: дома №4, 4а, 5, 5/2а, 5 ст.1, 5 ст.2, 6, 7;

— ул.Генкеля: 3а.

Устранением проблемы занимается ООО «Новогор-Прикамье» В пресс-службе коммунального оператора сообщили, что жильцов, которым потребуется дополнительная помощь или необходимо организовать доставку питьевой воды, работает горячая линия по номеру телефона: 2-100-680.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.