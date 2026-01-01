Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День студента и день рождения Высоцкого Афиша уикенда 23–25 января Поделиться Твитнуть

Гиперреалистические панно Дмитрия Хлебникова — постдокументальная летопись изнанки отечественной культуры, охватывающая примерно вековой период. Стены, двери, вывески, граффити, изображенные художником с фотографической точностью, вызывают ощущение déjà vu — настолько типичны и узнаваемы эти локации. Но на самом деле это собирательные образы, сконструированные из фрагментов памяти и воображения, не привязанные к какому-то конкретному месту и времени. Гиперреализм у Дмитрия Хлебникова — не цель, а тактика остранения банальности, превращения привычного глазу маргинального фона в объект пристального созерцания. Мы вынуждены видеть то, что предпочитаем игнорировать: визуальные знаки распада материи и языка, облупившуюся краску, осыпающуюся штукатурку, ненормативную лексику. Эти микроруины повседневности не вызывают в нас священного трепета, они не живописны, как Афинский акрополь или Египетские пирамиды. Но в них есть та же, соизмеримая с их масштабами претензия на вечность. Куратор выставки — Владимир Береснев.

Речь пойдёт про астрономические туры в экзотические страны, «астрономические» не в смысле цен, а в смысле цели — посмотреть на звёзды Мальдив, Сейшел и Маврикия, а также про животных и природу Южной Африки, яхтинг на Средиземном море, интересные места и историю Турции. В частности, путешественники расскажут о двухнедельном автопутешествии по ЮАР: за 13 дней Плешковы проехали на машине около 3500 км, видели зебр и пингвинов, пустыни и океан, жаркое солнце и проливные дожди.

Cult Jazz Bar на Сибирской (бывший «Культ завтраков») — инфопартнёр Международного фестиваля «Джаз-лихорадка» — отмечает своё двухлетие серией концертных вечеров. Как бистро «Культ» заведение открылось шесть лет назад, но как джазовый бар работает на протяжении двух лет. 23 января кавер-бэнд «ОНА» исполнит хиты Эмми Уайнхаус, Стиви Вандера, Ареты Франклин, Шаде и других исполнителей, а также музыку 1980-90-х годов. 24 января — особенный музыкальный вечер, где аналоговое звучание винила оживает в руках DJ Степана Ярина, погружение в мир современной электронной сцены, наполненный теплыми NU JAZZ треками, фри-джазом и легкой танцевальной музыкой. 25 января — фламенко-джаз в исполнении проекта Flamencura: Алексей Стародубцев — автор, гитара фламенко, вокал; Константин Ушаков — гитара фламенко; Влад Зотов — перкуссия. В репертуаре ансамбля — изысканная авторская музыка и традиционное фламенко. Участники коллектива сочиняют не только музыку, но и тексты на испанском языке для фламенко-композиций. Коллектив регулярно создаёт новые программы, ставит балетные спектакли и танцевальные шоу, а также выступает в расширенном составе с приглашением артистов из России и Испании.

В рамках лектория «Факультет горных искусств» состоится знакомство с самой протяжённой пещерой Пермского края. Лекцию проведёт Ольга Кадебская — главный научный сотрудник Горного института Уральского отделения РАН, доктор географических наук, международный эксперт ЮНЕСКО по сульфатному карсту и пещерам, член природоохранительной комиссии Русского географического общества. Пещера Дивья — самая протяженная пещера Пермского края, которую изучают с XVIII века. Уже почти 80 лет она находится под наблюдением ученых Горного института — сотрудников Кунгурской лаборатории-стационара. На лекции участники познакомятся с историей пещеры, её геологической характеристикой и геоморфологическими особенностями прилегающей территории, увидят ранее не публиковавшиеся планы Дивьи, а также узнают о современном животном, растительном мире и о вымерших видах, обитавших здесь в межледниковья. Кроме того, Ольга Кадебская расскажет об уникальных исследованиях, связанных с пещерой — они позволили учёным Горного института выяснить, как менялся климат Северного Урала за последние 500 тысяч лет.

В музыкальной гостиной Дома Мешкова состоится концерт, посвященный Татьянину дню. В исполнении лауреатов международных конкурсов Натальи Кокориной (сопрано), Артёма Стряпунина (баритон) и Татьяны Уфимской (фортепиано) прозвучат популярные арии из оперетт. Музыкальный номер «Карамболина, Карамболетта» из оперетты Имре Кальмана «Фиалка Монмартра», тост Орловского из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», выходная ария Сильвы из оперетты Имре Кальмана «Сильва», ария мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка», песня-серенада Бориса из оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки» и другая музыка прозвучат под аккомпанемент старинного рояля XIX века пермской фабрики Дмитрия Юманова.

В День белого зайца запланирована развлекательно-познавательная программа, посвященная зайцам. В программе экоигра «Заячьи тропы», лекция «По заячьим следам», интересные факты из которой можно будет проверить на экскурсии в тематическую зону «Лесная мозаика», и документальный фильм «Заяц-беляк». В 15:00 состоятся показательные кормления белых медведей, обезьян и красных волков. 25 января с 12:30 стартует празднование Дня студента: изготовление масок на мастер-классе, квест-игра, интеллектуальный баттл, мастер-класс по фото, экскурсия «В гости к барсам». В 16:00 в вольере орангутанов Билла и Лизы состоится показательное кормление. Запланированы также показательные кормления капибар, желтых мангустов и приматов.

В этом году свой юбилей отмечает Павел Анатольевич Печёнкин — академик национальной премии «Золотой орёл», президент международного фестиваля «Флаэртиана», заслуженный работник культуры РФ и художественный руководитель Пермской синематеки. В синематеке пройдет творческий вечер с показом ранних фильмов режиссера «Человек, который запряг Идею» и «История Тюрина, художника и жертвы». По окончании просмотра состоится творческая встреча с Павлом Печёнкиным и разговор о том, как документальное кино работает с человеческой судьбой, где проходит граница между наблюдением и вмешательством, и почему герой всегда оказывается носителем идеи, выходящей за пределы привычного порядка.

Первая в наступившем году встреча в клубе «Искусство и кино» посвящена арт-критике: её особенностям и трудностям, с которыми ей приходится сталкиваться сегодня. Фильмом открытия сезона станет документальная картина «Критика мертва. Да здравствует критика!» Сразу после показа состоится обсуждение со Всеволодом Аверкиевым — художником, куратором и главным хранителем Музея современного искусства ПЕРММ. «Критика мертва. Да здравствует критика!» — первый документальный фильм, полностью посвящённый художественной критике. Создававшийся более 10 лет, он исследует трансформацию профессии, которая когда-то формировала канон, а сегодня вынуждена заново доказывать свою необходимость в эпоху алгоритмов, соцсетей и переизбытка мнений. В кадре — ведущие мировые критики и искусствоведы: Джерри Зальц (New York Magazine, Пулитцеровская премия), Храг Вартанян (Hyperallergic), Каролина Миранда (ARTnews, Los Angeles Times), Сеф Родни и другие.

Выставка художника и реставратора Пермской художественной галереи Артёма Кутергина. Экспозиция составлена из графических работ, созданных во время исследовательской поездки по Пермскому краю, посвящённой пермской деревянной скульптуре. Эскизы и быстрые зарисовки были сделаны в храмах и местах с особой историко-культурной ценностью. В рисунках зафиксированы архитектурные образы, тишина пространства и дыхание истории. По словам Ии Милашиной, куратора выставочной программы X сезона филармонии «Триумф», «в быстрых зарисовках Артёма Кутергина важно не документальное сходство, а состояние — тишина храмов, следы времени, хрупкая связь между прошлым и настоящим. Экспозиция приглашает к медленному просмотру и внутреннему путешествию по тем точкам на карте, где рождалась и сохраняется уникальная пермская культурная традиция».

Альберт Макаров, ведущий артист Театра-Театра: «Впервые я услышал песни Владимира Высоцкого на пластинке в детском доме, у нас в группе был проигрыватель. Его песни были для меня спасением от жестокого мира, окружавшего меня. Позднее я узнал, что его песни также были отдушиной и спасением для многих поколений советских и постсоветских граждан нашей страны".

Музыкальная сказка с оркестром «Синдбад-мореход» — это моноспектакль актрисы Люси Прохоренко с симфоническим оркестром и видеоартом. Давным-давно люди рассказывали друг другу чудесные истории. Они отправлялись в великие путешествия, открывали новые острова, встречали диковинных животных. Их истории превратились в волшебные сказки, которые и сегодня способны перенести каждого в другие фантастические миры. Вместе с рассказчицей Шехерезадой зрители отправятся в прошлое, увидят своими глазами семь чудес света и услышат рассказ о героических подвигах Синдбада-морехода. На протяжении всего повествования со сцены будет звучать симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова в исполнении полного состава оркестра Театра-Театра. Классическая музыка в тандеме с голосом Шехерезады, фантастические видеокартины и лазерная проекция оживят волшебную арабскую сказку. Автор текста и исполнитель — Люся Прохоренко, музыкальный руководитель Татьяна Виноградова, дирижёр Вячеслав Панов, видеохудожник Пётр Марамзин, хореограф Дамир Сайранов. Премьера запланирована на 25 января в Большом зале филармонии.

24 января в Большом зале филармонии будет играть Уральский академический филармонический оркестр под управлением лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Дмитрия Лисса. Этот оркестр — один из лучших в стране, в Пермь приезжает крайне редко. В прошлый раз он играл в октябре 2023 года в ДК им. Солдатова. В программе вечера 24 января — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и Симфония № 1 Иоганнеса Брамса. В качестве солиста выступит хорошо знакомый пермякам британский пианист Фредерик Кемпф.

Опера Камиля Сен-Санса была поставлена в рамках Дягилевского фестиваля 2025 года режиссёром Анной Гусевой. «Самсон и Далила» (1877) — шедевр французского музыкального театра и вершина творчества Камиля Сен-Санса — рассказывает библейскую историю о легендарном герое Самсоне и коварной обольстительнице Далиле, хитростью узнавшей секрет его необычайной силы. Жемчужина мирового оперного репертуара, «Самсон и Далила» — редкая гостья на отечественной сцене: Пермский театр оперы и балета и Дягилевский фестиваль представили первую за последние годы постановку оперы Сен-Санса в России. 24 января в партии Далилы впервые выступит Наталия Ляскова — меццо-сопрано, которая как будто создана для этой роли. В партии Самсона — Борис Рудак. 25 января главные партии исполнят Наталья Буклага и Давид Есаян.

