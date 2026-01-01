Баскетболисты «Пармы» проиграли МБА-МАИ в овертайме в матче Единой лиги ВТБ Следущую игру пермская команда проведёт в конце января в Самаре Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 января, завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Бетсити Парма» принимала московскую команду МБА-МАИ. Игра завершилась драматично, продлившись до овертайма, где гости добились победы со счётом 79:73.

Наиболее эффективным игроком «Пармы» оказался американец Брендан Адамс, набравший 14 очков, а также сделав 6 подборов и 7 передач. У МБА-МАИ лидером стал Павел Савков, отличившийся 26 очками, 7 подборами и двумя голевыми передачами.

«Боролись до самого конца, но на дополнительное время уже не хватило сил», — сообщается в телеграм-канале «Пармы».

Следующая игра «Пармы» пройдёт 29 января в Самаре, в 18:30 мск. Команда МБА-МАИ отправится в Нижний Новгород, где примет участие в поединке 31 января.

