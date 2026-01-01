Летающие лыжницы из Перми победили на первенстве России Спортсменки уверенно обошли команду из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Летающие лыжницы из Пермского края завоевали первое место на прошедшем в Нижнем Тагиле первенстве России среди юниоров.

Как сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пермского края, в составе команды выступили София Рогалёва, Алина Иванова, Эмилия Скоробогатых и Карина Журкова. Они уверенно обошли соперниц из Санкт-Петербурга, занявших второе место, и команду Сахалина, которая заняла третье место.

Это достижение подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов Прикамья, отметили в минспорта региона. Ранее юные спортсмены из Пермского края неоднократно показывали высокие результаты на всероссийском уровне, включая победы на Рождественском турнире 2026 года.

