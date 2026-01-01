В Пермском крае за пять дней января на пожарах погибли восемь человек Следователи СК проводят проверки по фактам несчастных случаев Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В течение первых пяти дней января 2026 года в Пермском крае зафиксировано восемь смертельных исходов вследствие бытовых пожаров. В каждом случае следствием проводятся процессуальные проверки для установления всех обстоятельств трагедий.

Так, в п. Ласьва 20 января обнаружена погибшая женщина 1972 г.р. Ещё один человек пострадал и доставлен в больницу с ожогами.

В тот же день в Перми на ул. Кировоградской произошёл пожар, в результате которого умерла хозяйка квартиры 1940 г.р.

22 января в д. Груни было найдено тело владельца частного деревянного дома 1979 г.р., а в краевой столице на ул. Машинистов жертвами пожара стали мужчина 1981 г.р. и женщина 1978 г.р.

Через два дня, 24 января, в д. Тебеняки обнаружен погибшим пенсионер 1933 г.р., а сегодня, 25 января, в бытовке на ул. Пановой в Перми обнаружены останки погибшего рабочего 1973 г.р. В этот же день в садовом товариществе «Орбита» нашли тело неизвестного человека, чью личность предстоит определить.

Основными факторами возникновения пожаров называют:

— курение в неположенных местах;

— нарушение правил эксплуатации электрических приборов;

— неисправности отопительных печей;

— короткое замыкание электропроводки.

Согласно статистике управления МЧС по Пермскому краю, чаще всего пожары происходят именно из-за нарушений правил обращения с источниками открытого пламени и из-за плохого состояния электрической системы жилья. Именно поэтому важно соблюдать простые рекомендации, которые помогут спасти жизнь.

Во-первых, нужно использовать сертифицированное оборудование и не оставлять работающие электроприборы без контроля. Во-вторых, регулярно проверять состояние электропроводки и отопительного оборудования. В-третьих, не курить в кровати и обеспечить безопасность детей, ограничивая доступ к открытым источникам огня.

