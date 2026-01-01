В Прикамье изменится схема движения автобусов на маршрутах №749 и №806 Они не будут заезжать на Пермь-2 Поделиться Твитнуть

Схема движения: пресс-служба минтранса Прикамья

С 1 февраля два популярных междугороднsх автобусных маршрута, соединяющих Соликамск и Березники с Пермью (№749 и 806 соответственно), будут ходить по новой схеме.

Теперь из Соликамска и Березников автобусы перестанут останавливаться на вокзале Пермь II и не будут обслуживать остановочные пункты «Трансагентство» и «Пермь II». Вместо этого они будут следовать напрямую по ул. Екатерининской, Попова и Революции до автовокзала.

Обратное направление следования автобусов остается неизменным. По данным минтранса, причиной нововведений стала сложная дорожная ситуация в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены на повышение комфорта передвижения пассажиров и улучшение общей транспортной ситуации в городе.

В связи с изменениями, в ведомстве рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать новые условия движения автобусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.