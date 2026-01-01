Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фестивале в Перми Денис Мацуев выступит вместе с женой-пермячкой Авторский фестиваль Мацуева состоится 1-4 марта Поделиться Твитнуть

Екатерина Шипулина в партии Мирты в "ЖИзели". Фото: bolshoi.ru

На традиционный авторский музыкальный фестиваль (6+), который проводит Пермская краевая филармония, народный артист РФ Денис Мацуев впервые приедет вместе с женой — уроженкой Перми балериной Екатериной Шипулиной.

Фестиваль в этом году пройдёт 1-4 марта. Мацуев и Шипулина вместе выйдут на сцену 2 марта, когда в Большом зале филармонии состоится балетный вечер. В дуэте с премьером театра балета Бориса Эйфмана Олегом Габышевым Екатерина Шипулина исполнит три танго Астора Пьяццоллы. Музыкальное сопровождение обеспечит камерный оркестр Мариинского театра «Страдивари-ансамбль» под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи. Кроме того, в программе вечера — «Простая симфония» Бенджамина Бриттена и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича, в котором будет солировать Денис Мацуев.

Екатерина Шипулина — солистка балета Большого театра, дочь легендарной звезды Пермского балета Людмилы Шипулиной. Мацуев и Шипулина воспитывают восьмилетнюю дочь Анну.

В программе фестиваля Дениса Мацуева 2026 года есть и другие интересные коллаборации. Так, впервые в его программе примет участие оркестр Пермского театра оперы и балета, а на закрытии фестиваля впервые за много лет в Перми выступит камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

Денис Мацуев будет выступать в качестве солиста во всех четырёх концертах фестиваля.

