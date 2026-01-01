В Перми на пожаре погиб человек Происшествие случилось во время возгорания ангара на улице Пановой Поделиться Твитнуть

Ночью 25 января в Перми произошел крупный пожар на ул. Пановой. Согласно сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 00:06.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей общей численностью 41 человек и 11 единиц спецтехники. К моменту прибытия пожарных огонь охватил металлический ангар.

Несмотря на предпринятые меры, спасти всех пострадавших не удалось: в результате инцидента один человек погиб. Травмированных в результате ЧП не зафиксировано.

Локализовать пламя удалось спустя менее чем полчаса — в 00:29. Полностью ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли лишь к 02:23 ночи. Площадь возгорания составила 1200 кв. м.

