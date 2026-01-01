Ветклинику в Прикамье уличили в продаже лекарств без лицензии Все препараты конфисковали и уничтожили Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

В Пермском крае была обнаружена ветеринарная клиника, которая незаконно торговала лекарствами для животных. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года поступила жалоба на то, что клиника продаёт медикаменты без надлежащей лицензии. Проведённая в декабре проверка подтвердила наличие нарушений.

Во время проверки было выявлено, что компания занималась реализацией лекарственных препаратов, включая антибактериальный шампунь, диуретики, глазную мазь и растворы для местного и внутреннего применения. Все эти товары были изъяты из продажи.

За это правонарушение был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за ведение предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения. Дело было передано в Арбитражный суд Пермского края, который признал компанию виновной и назначил ей наказание в виде предупреждения. Кроме того, суд распорядился уничтожить все конфискованные препараты.

