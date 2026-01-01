В Перми Юговской молкомбинат подал иск к производителю мороженого С компании «Лагуна Койл» требуют более 8,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» о взыскании денежных средств с ООО «Лагуна Койл», принадлежащего группе компаний «Русский холод». Общие требования комбината составляют 8,81 млн руб., включая основную задолженность и начисленные проценты за просрочку платежей.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», эти средства возникли из-за невыполнения обязательств по поставкам молочных продуктов, предусмотренных договором от 2 мая 2024 года. Нарушение условий договора началось с 2 ноября 2025 года и продолжалось до момента подачи иска в январе 2026 года.

Юговской молкомбинат известен как крупнейший производитель переработанных молочных продуктов в регионе, основанный в 2004 году. Компания занимается выпуском широкого ассортимента продукции, включая твердый сыр, сливочное масло и сгущённое молоко. Руководит организацией генеральный директор Сергей Хазов, а владельцем является бизнесмен Сергей Поздеев.

ООО «Лагуна Койл» было создано в 1998 году и специализируется на выпуске мороженого. Основная доля собственности принадлежит холдингу «Русский холод», одному из лидеров российского рынка замороженных десертов.

Ранее Юговской молкомбинат выиграл судебное разбирательство о получении субсидии в размере 30,8 млн руб. за расширение производственной линии по изготовлению сыра. Несмотря на попытки министерства сельского хозяйства региона оспорить данное решение, оно было подтверждено решением арбитражного суда Перми.

