Пермский спортсмен оказался в тройке лидеров на соревнованиях по санному спорту в Оберхофе Матвей Пересторонин взял серебро, уступив итальянцу Доминику Фишналлеру

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Пермский спортсмен Матвей Пересторонин завоевал серебряную медаль в соревнованиях одиночек на очередном этапе Кубка наций по санному спорту, проходившем в германском городе Оберхоф. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Прикамья.

По итогам состязаний, прошедших 23 января, Пересторонин показал время 42,781 секунды, всего на девять сотых секунды уступив победителю соревнований — итальянскому атлету Доминику Фишналлеру.

Среди участников женского зачёта россиянка Дарья Олесик заняла четвёртое место, показав достойный результат — 41,972 секунды, немного уступив чемпионке — итальянской саночнице Сандре Робатшер.

