Пермские синоптики рассказали о самых холодных территориях региона за последние два дня Рекордные морозы охватили север и восток Пермского края

Зарина Ситдикова

В последние дни января многие жители Пермского края столкнулись с экстремально низкими температурами. Период с 22 по 24 января оказался настоящим испытанием даже для тех, кто привык к суровым зимним условиям региона.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, наиболее холодными оказались в трёх территориях Прикамья.

Абсолютным лидером среди населённых пунктов региона, где столбик термометра опустился до отметки -42°C, зафиксированной 23 января, стала Вая. Такое значение является рекордно низким за последнее время.

В Кочево температурный минимум составил -37,9°C (23 января). Этот показатель стал самым низким показателем с начала зимы 2023 года.

Ещё одной локацией, где были сильные морозы, стал Кудымкар: в столице Коми округа температура упала до -37,7°C, что также оказалось минимальным уровнем с конца прошлого года.

Кроме того, морозы ощутили жители Чердыни, где достигнута отметка -34°C, Косы - отмечено снижение до уровня -34,4°C, и Березников, в которых зафиксирована минимальная температура -34,1°C.

Несмотря на повсеместное падение температур ниже -30 градусов по Цельсию, особо тяжёлыми испытаниями отличались северные районы, где зима традиционно отличается большей суровостью. Например, Чермоз продемонстрировал сильное отклонение от климатических норм: среднесуточная температура достигла -36°C, что почти на 20 градусов ниже обычной зимней погоды.

Нынешнее похолодание было сильнее предыдущего подобного периода в декабре, причём оно коснулось преимущественно юга и западного региона. Но и другие территории, включая столицу Прикамья, почувствовали значительное влияние арктического антициклона, отмечают синоптики.

Такие природные условия требуют особого внимания к отоплению жилых помещений. Поэтому в МЧС напоминают жителям о правилах безопасности при использовании печей и обогревателей.

