В Перми суд признал незаконным решение краевого главка о лишении иностранца российского гражданства

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми восстановил российское гражданство бывшему жителю Таджикистана, которое было утрачено решением ГУ МВД РФ по Пермскому краю в 2024 году. Мужчину лишили гражданства после обнаружения того, что при оформлении документов на приобретение российского паспорта в 2009 году он скрыл информацию о возбуждённом против него уголовном деле.

На момент разбирательства истец уже длительное время проходил службу в российской армии по контракту. В ходе судебного рассмотрения прокуратура поддержала восстановление его законных прав, аргументируя своё мнение нарушением процедуры снятия гражданства. После детального изучения представленных доказательств суд согласился с позицией представителей прокуратуры и объявил действия МВД незаконными.

Причиной аннулирования паспорта послужила ситуация десятилетней давности: перед подачей заявления на получение гражданства в 2008 году мужчина находился под следствием по уголовному делу, о чём сознательно умолчал при предоставлении необходимых документов. Хотя впоследствии он был осуждён, сам приговор вступил в силу лишь в 2010 году, уже после приобретения гражданства. Тем не менее, МВД посчитало это основание достаточным для лишения его паспорта.

Судья счёл эту решение чрезмерным, отметив, что подача ложных сведений в данном конкретном случае не должна автоматически приводить к таким серьёзным последствиям. Таким образом, служба по контракту в российской армии и долгие годы жизни в России позволили бывшему иностранцу сохранить своё гражданство.

Теперь у МВД по региону есть месяц, чтобы исполнение предписания суда и полное восстановление гражданина в его статусе.

