Пермский спортсмен Владимир Никитин установил рекорд в беге на две мили Соревнования проходили в Оренбурге

Фото: пресс-служба минспорта Пермского края

В Оренбурге 24 января состоялись всероссийские соревнования по лёгкой атлетике, в рамках которых пермский спортсмен Владимир Никитин продемонстрировал выдающийся результат. Он одержал победу в беге на 2 мили, преодолев дистанцию за 8 минут 29,79 секунды. Таким образом, Никитин впервые в истории российского легкоатлетического движения достиг столь высокого результата на данной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

Второе место досталось Нурсултану Кенешбекову из Кыргызстана (8:33.94), а третье — Максиму Якушеву из Свердловской области (8:42.94)

Успех Никитина продолжает череду спортивных достижений атлета, ранее установившего ряд национальных рекордов на различных дистанциях. Победа в Оренбурге — это восьмой рекорд страны в копилке пермского спортсмена.

