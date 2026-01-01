В Перми впервые провели соревнования по сноуборду в центре города В нём участвовали спортсмены из разных российских городов Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

В столице Прикамья 24 января состоялось уникальное событие — впервые в центре города были организованы любительские соревнования по сноуборду. Они проходили на специальной площадке на эспланаде, куда съехались спортсмены из разных регионов страны, преимущественно из Перми и Тюмени. Всего на старте было зарегистрировано 16 участников.

Соревнования проводились в одном из наиболее захватывающих видов программы — джиббинге, что является частью дисциплины слоуп-стайл. Это подразумевает выполнение сложных трюков на искусственно созданных фигурах и препятствиях.

Перед спортсменами стояла задача пройти трассу с выполнением элементов высокого уровня сложности. Все этапы трассы предусматривали исполнение прыжковых и акробатических движений на специальных сооружениях — трамплинах и фигурах для скольжения (джиб-треки).

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Победители определялись исходя из оценки судей Федерации сноуборда России, которые учитывали сложность исполнения, технику и артистизм выступающих. Дополнительно организаторы предусмотрели специальные награды за лучший трюк, лучшую технику и самый яркий стиль выступления.

Помимо непосредственно самих соревнований, участники могли воспользоваться возможностью попрактиковаться перед началом официального старта вместе с опытными инструкторами.

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Мероприятие проходило в рамках большого спортивного фестиваля, организованного мэрией Перми. Его цель — создание среды для занятия зимними видами спорта прямо в черте города. Помимо главного события (гонки по сноуборду), на другой площадке («Бионорд-Каток») параллельно проходил фестиваль массового катания на коньках.

