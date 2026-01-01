Обслуживание системы оповещения в Пермском округе оценили в 2 млн рублей Контракт заключат на год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края ищет подрядчика для обслуживания системы оповещения населения. Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,2 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 февраля, победителя определят 4 февраля. Срок действия контракта — до 9 февраля 2027 года. Средства на оплату услуги будут выделены из бюджета муниципалитета.

Как указано в техзадании, услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы должны будут проводиться ежеквартально до 31 декабря 2026 года. Мероприятия включают в себя также планирование и оценку технического состояния оборудования.

Для оказания услуг требуется инженерно-технический персонал соответствующей квалификации, поскольку часть оборудования находится на столбах и зданиях, то есть в штате исполнителя должны быть специалисты, допущенные к работам на высоте. Чтобы непрерывно поддерживать систему в постоянной готовности, у компании должна быть возможность принимать заявки на устранение неполадок круглосуточно.

В перечне адресов, где установлено оборудование системы оповещения населения округа, — 14 пунктов. Это устройства управления сигналами оповещения для радиовещательной станции, системы сиренно-речевого оповещения и оповещения и управления эвакуацией, комплексы технических средств речевого оповещения, роторные сирены в населённых пунктах Берег Камы, Ванюки, Кондратово, Крохово, Култаево, Нестюково, Петровка, Рождественское, Сокол, Сташково и Юго-Камский.

