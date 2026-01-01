Парализованному подростку из Перми врачи вернули возможность ходить Ребёнок оказался парализован после несчастного случая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Врачи федерального центра Минздрава России вернули парализованному после несчастного случая подростку из Перми возможность ходить. Как отметили в пресс-службе Минздрава РФ, его состояние усугублялось редким наследственным заболеванием — синдромом Элерса-Данло, которое приводит, в том числе, к деформациям позвоночника и высокой уязвимости к травмам.

Мальчик 13 лет поступил в НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России, где наблюдался ранее. В 2019 году он прошёл многоэтапное хирургическое лечение тяжёлой деформации позвоночника и находился под регулярным дистанционным наблюдением врачей.

После травмы подростка экстренно доставили из Перми в Клинику патологии позвоночника и редких заболеваний на базе центра. Специалисты выровняли шейные позвонки, убрали сдавление спинного мозга в области перехода черепа к позвоночнику и зафиксировали первые два шейных позвонка с помощью специальной металлической конструкции и костного трансплантата.

Чтобы восстановить неврологические функции, ему установили временный эпидуральный электрод для стимуляции спинного мозга. Во время реабилитации ежедневно проводили занятия лечебной физкультурой. Подросток начал ходить со средствами опоры, к нему постепенно вернулась чувствительность. Сейчас он чувствует себя хорошо, контрольный осмотр назначен через три месяца.

