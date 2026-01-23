Автобус «Соликамск—Екатеринбург» задымился под Березниками Поделиться Твитнуть

В нескольких километрах от Березников задымился междугородный автобус, следовавший по маршруту Соликамск—Екатеринбург. По информации очевидцев в социальных сетях, водитель оперативно остановил транспортное средство и организовал эвакуацию пассажиров.

В МЧС сообщили, что пострадавших нет. Остальные обстоятельства происшествия уточняются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.