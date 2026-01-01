Кофейню в Перми закрыли на 80 суток из-за нарушений санитарных норм Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе кофейни Coffe Teller. В ходе проверки установлено, что заведение не обеспечивает элементарные условия для безопасного общественного питания.

Среди выявленных нарушений — отсутствие горячего водоснабжения и туалета как для персонала, так и для посетителей, отсутствие маркировки на пищевой продукции, а также смешение технологических процессов: на одной и той же поверхности замешивали сырое тесто и разделывали готовую пиццу. Это создаёт прямую угрозу перекрёстного загрязнения и нарушает принципы раздельной обработки сырья и готовых блюд.

По итогам проверки было возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарных требований к организации питания. Дзержинский районный суд Перми признал индивидуального предпринимателя, владеющего кофейней, виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения на 80 суток.

Отмечается, что предприниматель уже приступил к устранению выявленных недостатков. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

