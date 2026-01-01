С 27 января на площади Гайдара в Перми изменится схема движения транспорта По задумке властей, это поможет улучшить дорожную ситуацию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали о введении новых правил проезда на площади Гайдара с 27 января. Цель нововведений — увеличение пропускной способности выезда на ул. 2-ю Шоссейную и снижение количества пробок, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Теперь поворот с площади Гайдара на ул. 2-ю Шоссейную разрешён со средней и правой полосы. Распределение полос выглядит следующим образом:

— левая полоса: только движение прямо по кольцу;

— средняя полоса: возможность движения прямо или поворота направо (на выезд);

— правая полоса: только поворот направо (на выезд).

По задумке властей, изменения позволят упростить процесс выезда с площади, сделав маневры автомобилей более предсказуемыми и безопасными. Водителей предупреждают о необходимости заранее перестроиться в нужную полосу, чтобы избежать нарушения ПДД и затруднений в движении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.