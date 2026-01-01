Ветклиника в Прикамье продавала лекарства без лицензии Суд привлёк организацию к ответственности Поделиться Твитнуть

Ветеринарная клиника в Пермском муниципальном округе продавала лекарства для животных без лицензии. Обращение о торговле препаратами для ветеринарного применения без разрешения на осуществление такой деятельности поступило в ноябре в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ведомство установило, что владельцем клиники является ООО «Добрый доктор». Проверка была проведена в начале декабря. Во время контрольного мероприятия информация подтвердилась — в клинике к продаже были размещены антибактериальный шампунь, диуретическое средство, мазь глазная, раствор для наружного применения, настойка для перорального применения. Сотрудник изъял препараты из оборота и поместил их на изолированное хранение.

«По факту незаконной торговли лекарственными препаратами без соответствующей лицензии государственным инспектором Управления Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Пермского края для рассмотрения и принятия решения», — сообщили в Россельхознадзоре.

По материалам ведомства суд признал ООО виновным в совершении административного преступления и назначил наказание в виде предупреждения. Организация должна передать на уничтожение изъятые из оборота лекарственные препараты для ветеринарного применения.

